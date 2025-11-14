Польша может открыть два КПП на границе с Белоруссией

МВД Польши подготовило проект распоряжения о возобновлении с 17 ноября работы закрытых в предыдущие годы пунктов пропуска на границе с Белоруссией - в Бобровниках и в Кузнице. Соответствующая информация размещена на сайте Правительственного законодательного центра.

Документ пока еще не прошел согласование на уровне кабмина и не подписан главой ведомства. В случае утверждения проекта КПП в Бобровниках начнет принимать пассажирский и грузовой автотранспорт (грузовой - только из стран ЕС и Швейцарии), а КПП в Кузнице - исключительно пассажирский.

28 октября польский премьер Дональд Туск заявил, что польские власти готовы в ноябре открыть еще два пункта пропуска на границе с Белоруссией - в Бобровниках и Кузнице. Премьер подчеркнул, что отложил открытие этих КПП в конце октября в связи с необходимостью согласовать действия с Литвой.