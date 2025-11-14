Зеленского уличили в страхе перед жителями Херсона

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в подконтрольный украинской стороне город Херсон «испугался» встречи с местным населением. Об этом в интервью РИА Новости заявил начальник управления информационной политики правительства Херсонской области Евгений Брыков.

По его словам, в городе живут русские люди, которые не одобряют «клоунский режим» украинского лидера.

«Зеленский прекрасно это понимает, поэтому во время визита испугался встречи с простыми людьми, ограничившись постановочными кадрами, в том числе с детьми, попутно прикрываясь ими как живым щитом», — объяснил Брыков.

Он добавил, что политика Зеленского является «абсолютно антинародной, преступной и враждебной» не только в отношении жителей Херсонской области, но и всего народа Украины.

До этого ТАСС со ссылкой на представителей пророссийского подполья писал, что в Херсоне начали наблюдаться проблемы с электричеством после отъезда украинского лидера. Источник предположил, что отключение электричества стало компенсацией за тот «долг», который город получил во время визита Зеленского. Свет в Херсоне пропал почти на сутки.