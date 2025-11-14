Китай выразил серьезное представление Японии

Пекин выразил серьезное представление Токио после заявлений премьер-министра Японии Санаэ Такаити, которые были расценены Китаем как ошибочные и неприемлемые.

Заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун вызвал посла Японии в Пекине Кэндзи Канасуги и сделал ему серьезное представление в связи с недавними заявлениями премьер-министра Японии Санаэ Такаити о Китае, передает Синьхуа.

Дипломат отметил, что китайская сторона выражает решительный протест против «ошибочных высказываний» японского премьера.

Ранее власти КНР отказались комментировать угрозу генконсула Сюэ Цзяня «отрубить голову» премьер-министру Японии Санаэ Такаити.

Китай посоветовал Японии не вмешиваться в дела с Тайванем

Сюэ Цзянь пригрозил «отрубить голову» Такаити после ее заявлений о возможной военной угрозе у Тайваня и коллективной самообороне Японии. Позже скандальную запись удалили.