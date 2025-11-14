Демократия под угрозой: половина западных избирателей ждет худшего

Избиратели в западных странах по всему миру обеспокоены усилением факторов, угрожающих демократии, пишет Politico со ссылкой на результаты опроса Ipsos. Участники опроса опасаются, что экстремистские партии, фейковые новости и коррупция могут подорвать результаты выборов.

Масштабный опрос, проведенный Ipsos среди почти десяти тысяч избирателей в девяти странах (семь стран ЕС, Британия и США), показал, что около половины избирателей недовольны тем, как функционирует демократия в их стране. Это не касается Швеции, избиратели которой считают свою демократию эффективной.

Старший директор Ipsos по британской политике Гидеон Скиннер заявил, что особую обеспокоенность у респондентов опроса вызывает влияние фейковых новостей, дезинформации, безответственность политиков и экстремизм. В большинстве стран существует стремление к радикальным переменам, подчеркнул он.

Согласно недавнему докладу, подготовленному для G20, неравенство в распределении доходов во всем мире стимулирует поддержку экстремистских партий, подрывает дебаты и готовит почву для авторитаризма. На этой неделе Еврокомиссия представила свои планы по укреплению демократии в 27 странах ЕС. Однако критики заявили, что ее предложение по борьбе с иностранным вмешательством в выборы слишком слабое.

Во Франции и Нидерландах уровень удовлетворенности демократией снизился за последний год в ответ на политические потрясения. Французское правительство неоднократно распадалось на фоне неудачных попыток принять бюджет, а нидерландская правящая коалиция распалась в начале года.

Избиратели из Хорватии и Британии, опрошенные Ipsos, были меньше остальных согласны с тем, что их правительства представляют их интересы эффективно (всего по 23 процента голосов).

В США 61 процент избирателей считает, что состояние американской демократии ухудшилось с 2020 года. Избиратели во Франции (86 процентов) и Испании (80 процентов) больше всего обеспокоены тем, что произойдет в течение следующих пяти лет.

В целом большинство опрошенных по-прежнему решительно поддерживают демократические идеалы, хотя в Хорватии более половины (51 процент) респондентов заявили, что сохранение демократии оправдано только в том случае, если она обеспечивает хорошее качество жизни. Респонденты поддержали законы и меры по борьбе с коррупцией, защиту независимости судов, улучшение гражданского образования в школах, регулирование борьбы с фейковыми новостями и разжиганием ненависти в соцсетях.