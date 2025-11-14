В США утвердили ограничения на выдачу виз лицам с диабетом и ожирением

Госдепартамент США утвердил новые рекомендации для консульских органов по выдаче виз, ограничивающие вероятность одобрения документов для людей с рядом заболеваний. Об этом пишет Politico со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Анну Келли. Ранее СМИ сообщили, что Госдеп рекомендовал консульским службам при принятии решения по выдаче виз учитывать наличие у заявителей диабета, ожирения, прочих хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, респираторных и онкологических. Келли напомнила, что внешнеполитическое ведомство ранее пользовалось правом отказывать в визе заявителям, которые «могли бы стать финансовым бременем для налогоплательщиков» и получать медицинскую помощь в Соединенных Штатах, отнимая ресурсы здравоохранения у американцев. «Администрация президента [США Дональда] Трампа наконец-то полностью реализует эту политику», - указала заместитель пресс-секретаря. В свою очередь, замруководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт отметил, что Вашингтон ставит на первое место интересы граждан США, а иностранцы не должны создавать дополнительные статьи расходов для бюджета.