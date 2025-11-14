Европейский союз планирует отменить все визовые ограничения для россиян после завершения специальной военной операции, сообщает журнал The Economist.

Как отмечает издание, любое другое решение будет свидетельствовать о «безнадежной наивности» европейцев. Утверждается, что после урегулирования конфликта на Украине объединение откроет двери для всех граждан России.

Сейчас внутри Евросоюза существуют разногласия относительно визового режима для российских граждан. Многие официальные лица настаивают на том, чтобы рассматривать россиян как единое целое с правительством РФ, действия которого подвергаются критике со стороны европейских государств.

Другие чиновники в Европе призывает проводить различие между обычными гражданами и политическим руководством страны.