Израиль отказал премьеру Норвегии во въезде

Власти Израиля по политическим причинам не разрешили премьеру Норвегии Йонасу Гару Стере въехать в страну для проведения переговоров, сообщает норвежская газета Dagens Naringsliv.

Источники норвежского издания сообщили, что Стере пытался приехать в Израиль для переговоров после прекращения огня в секторе Газа, однако израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху не захотел принимать норвежского лидера по политическим мотивам, передает РИА «Новости».

Палестинское государство признали 147 стран, включая Россию. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН, однако в этом же году Палестину признали еще десять государств, включая Ирландию, Норвегию, Испанию и Армению.

Россия считает, что урегулирование ближневосточного конфликта возможно только на основе формулы СБ ООН, предусматривающей создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Ранее 12 государств, включая Норвегию, создали коалицию для оказания финансовой поддержки Государству Палестина.

МИД Израиля ранее приказал аннулировать дипломатический статус сотрудников норвежского посольства в Израиле из-за того, что Норвегия якобы проводит одностороннюю политику по палестинскому вопросу.