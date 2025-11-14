ЕС обратился к Зеленскому с требованием на фоне коррупционного скандала

В Евросоюзе потребовали от Украины гарантий, что коррупционеры не получат доступ к будущей финансовой поддержке. Об этом пишет Politico.

Ранее министры энергетики и юстиции Украины ушли в отставку на фоне коррупционного скандала. НАБУ объявило о хищении из бюджета суммы, эквивалентной ста миллионам долларов.

Предполагается, что заговор с целью хищения был организован Тимуром Миндичем, совладельцем компании «Квартал 95», которую основал Владимир Зеленский. Как сообщают украинские СМИ, Миндич был предупрежден об обвинениях и покинул Украину за несколько часов до обысков в его доме.

НАБУ опубликовало серию аудиозаписей, которые, по мнению следователей, доказывают заговор. Разговоры на всех записях ведутся на русском языке. На одной из них чиновники обсуждают увеличение откатов за строительство защитных сооружений для энергетических объектов с десяти до 15 процентов.

По данным Politico, этот скандал разделил европейских партнеров Киева. Для некоторых из них эти разоблачения стали «позитивным знаком сохраняющейся независимости украинских антикоррупционных органов». Однако другие хотят от страны конкретных обязательств, подтверждающих ее серьезность и предотвращение подобных инцидентов в будущем.

«Типичная коррупция», выявленная в ходе расследования, «возмутительна», заявил один из чиновников ЕС в беседе с Politico. Он отметил, что эта история не поможет репутации страны среди международных партнеров.

По словам чиновника, Еврокомиссии, «несомненно, придется пересмотреть то, как она тратит средства на энергетический сектор Киева». В будущем Украине придется уделять больше внимания прозрачности трат, указал он.