Санкции Зеленского против Миндича никак не ограничили соратника президента
Санкции украинского лидера Владимира Зеленского против его соратника Тимура Миндича, обвиняемого в коррупции, введены как против гражданина Израиля, украинские активы Миндича не арестованы. Об этом заявил бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров, передает aif.ru.
Такое положение дел не случайно, указал Килинкаров. Миндич — бенефициар компании Fire Point, которая заключила контракт на 1,3 миллиарда евро с датским правительством на строительство завода по производству ракет «Фламинго».
Поэтому если бы украинский лидер ввел санкции против Миндича по-настоящему, это поставило бы в крайне сложное положение Копенгаген, отметил украинский политик.
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.
Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, фигурирующих в коррупционном скандале в сфере энергетики.
При этом сообщалось, что украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) мог «слить» НАБУ информацию о коррупции Зеленского и Миндича.