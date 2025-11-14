Санкции Зеленского против Миндича никак не ограничили соратника президента

Санкции украинского лидера Владимира Зеленского против его соратника Тимура Миндича, обвиняемого в коррупции, введены как против гражданина Израиля, украинские активы Миндича не арестованы. Об этом заявил бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров, передает aif.ru.

«Санкции интересные. Он ввел их против Миндича как гражданина Израиля. При этом никаких ограничений для него как гражданина Украины в этих санкциях нет: имущество не арестовано, карты работают, компании не заблокированы», — подчеркнул он.

Такое положение дел не случайно, указал Килинкаров. Миндич — бенефициар компании Fire Point, которая заключила контракт на 1,3 миллиарда евро с датским правительством на строительство завода по производству ракет «Фламинго».

Поэтому если бы украинский лидер ввел санкции против Миндича по-настоящему, это поставило бы в крайне сложное положение Копенгаген, отметил украинский политик.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, фигурирующих в коррупционном скандале в сфере энергетики.

При этом сообщалось, что украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) мог «слить» НАБУ информацию о коррупции Зеленского и Миндича.