Американский аналитик Алекс Крайнер заявил, что после ухода нынешних властей Украина начнет развиваться благодаря сотрудничеству с Россией, Белоруссией и Китаем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью аналитика.

Крайнер подчеркнул, что Украина сейчас «разрушена». Население страны сократилось с примерно 52 миллионов в 1991 году до менее чем 25 миллионов сегодня, указал аналитик. По его мнению, с этой «низшей точки» стране будет проще начать экономическое возрождение.

«После поражения в конфликте Украину ждет улучшение», - считает Крайнер.

Он добавил, что потенциал интеграции Украины с многополярным миром огромен. В результате, по мнению аналитика, через 20-30 лет Украина может стать «совершенно другим местом».

Трамп дал обещание по конфликту на Украине

«На самом деле Украина - богатая страна, за исключением того, что под руководством Запада она была сконструирована как дубина против России», - заключил Крайнер.

Политолог, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев ранее заявил NEWS.ru, что без иностранного финансирования Украине грозит не просто распад, а полная потеря государственности. По мнению Перенджиева, Украина уже потеряла суверенитет. Владимира Зеленского он назвал «распорядителем денег». Политолог отметил, что в ситуации, когда «фактически нет экономики и финансов», государственности приходит конец.