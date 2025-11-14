После завершения спецоперации (СВО) Украину ждет развитие и сотрудничество с Россией, Белоруссией и Китаем.

Необычный исход конфликта спрогнозировал политолог Алекс Крайнер.

«Украину ждет улучшение. Сейчас она разрушена. Ее население сократилось с 52 миллионов в 1991 году до менее 25 миллионов. Она находится на низшей точке, от которой будет относительно легко начать экономическое возрождение. На самом деле Украина — богатая страна, но под руководством Запада она была сконструирована как дубина против России», — сказал он.

По его словам, окончание конфликта может привести к тому, что через 20-30 лет Украина будет «совершенно другим местом», представляя из себя важный буфер между Западом и Востоком. Эксперт уверен, что потенциал интеграции Украины с остальным миром «огромен», однако раскрыть его можно будет только после победы РФ.

Трамп дал обещание по конфликту на Украине

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет продолжать СВО за неимением диалога с Украиной. По его словам, Москве главное — обеспечить безопасность России, а также выполнить задачи, стоящие перед народом страны.