Пока вы спали: нововведения от ЦБ с 2026 года и сотни сбитых БПЛА над РФ

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Госдуме назвали серьезным вызовом риски для детей на ресурсах типа "Роблокс"

Депутаты Госдумы отмечают растущие угрозы для детей на игровых платформах, таких как "Роблокс", связанные с махинациями злоумышленников. Об этом сообщает ТАСС.

Эксперты предупреждают, что анонимность и возможность скрывать личные данные усложняют защиту детей, увеличивая риск сообщений с сексуальной агрессией или другим противоправным поведением.

Важно, чтобы родители активно контролировали онлайн-активность своих детей и использовали специальные инструменты для обеспечения безопасности в цифровой среде.

ФСБ: Киев готовит теракты в отношении чиновников в регионах РФ

ФСБ сообщает, что Киев ведет подготовку к совершению террористических актов против российских чиновников с помощью западных спецслужб. Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники ФСБ предотвратили один из таких терактов, планировавшийся на территории Москвы.

В Центре общественных связей подчеркивают, что подобные угрозы остаются актуальными и в других регионах страны.

Экс-замглавы МО Попов получил Lexus за привилегии при стройке зданий Генштаба

Бывший заместитель министра обороны Павел Попов обвиняется в получении крупной взятки в виде автомобиля Lexus и квартиры в Москве за создание благоприятных условий для строительной компании "Бамстройпуть" при возведении зданий Национального центра управления обороной. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно материалам дела, Попов получил имущество в бессрочное пользование в обмен на покровительство и преференции, оказываемые компанией в рамках строительства объектов Минобороны.

Генерал не признает свою вину, утверждая, что использовал имущество на временной основе и не имел контроля над строительными работами.

ЦБ введет с 2026 года новый перечень признаков подозрительных операций

Банк России начнет с 1 января 2026 года озвучить новый набор признаков подозрительных операций для выявления мошенничества. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно приказу регулятора, операциями, вызывающими подозрение, считаются переводы, совершенные без согласия клиента или под воздействием обмана и злоупотребления доверием.

Особое внимание будет уделяться операциям с цифровым рублем и изменениям номера телефона на портале "Госуслуги" за два дня до перевода.

Над регионами России и Черным морем сбили 216 украинских БПЛА

За прошедшую ночь системы противовоздушной обороны сбили 216 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем. Об этом сообщает ТАСС.

Среди уничтоженных аппаратов — 66 над Краснодарским краем, а также значительное количество — над Саратовской, Крымской, Волгоградской, Ростовской, Белгородской и другими областями.

Также было уничтожено 59 беспилотников в акватории Черного моря.