Союзники США возмутились действиями Трампа

Ряд союзников США протестуют против ударов американской армии по судам в Карибском море.

Об этом сообщает журнал The Foreign Policy (FP).

«Президент Колумбии Густаво Петро объявил, что он приказал силам безопасности Колумбия приостановить обмен разведывательными данными с Соединенными Штатами до прекращения ударов», — указывает издание, также отмечая, что Колумбия являлась важнейшим партнером американцев в Латинской Америке.

Кроме того, на прошедшем в Канаде саммите «Большой семерки» (G7) министр иностранных отношений Франции Жан-Ноэль Баро заявил, что удары США порождают нестабильность в регионе и нарушают международное право.

Ранее стало известно, что американские военные нанесли 20-й по счету удар по судну в Карибском море.