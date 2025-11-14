Мадуро обратился с посланием к Трампу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал американский народ и лидера Дональда Трампа к прекращению бесконечных войн и миру.

Об этом он заявил в комментарии телеканалу CNN.

«Объединиться ради мира. Хватит бесконечных войн. Хватит несправедливых войн. Хватит Ливии. Хватит Афганистана», — сказал он.

На вопрос, есть ли у него послание президенту США Дональду Трампу, Мадуро ответил по-английски: «Да, мир, да, мир».

Оценена вероятность скорого нападения США на Венесуэлу под надуманным предлогом

Как сообщает CNN, он не дал прямого ответа на вопрос, обеспокоен ли он возможной агрессией со стороны США. Вместо этого он просто ответил, что сосредоточен на мирном управлении своей страной.

14 ноября американские СМИ сообщили, что американский авианосец Gerald R. Ford в течение нескольких дней подойдет к берегам Венесуэлы.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет объявил о новой операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear («Южное Копье»).