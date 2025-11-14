В Норвегии началась истерика по поводу России

Заявления норвежских политиков якобы готовящемся нападении России на их страну не обоснованы. Об этом сообщил журналист из Норвегии Хендрик Вебер.

Во время посещения ДНР он подчеркнул, что нагнетание истерии не имеет под собой реальных оснований.

«Конечно, это безумие. Но сегодня Норвегия просто изо всех сил нагнетает ситуацию и сама себя пытается убедить в том, что Россия хочет напасть на нас», — передает ТАСС слова журналиста.

Как подчеркнул Вебер, норвежские политики сами себя убеждают в угрозе нападения и даже называют конкретные даты, которые постоянно меняются.

«„Это случится в феврале 2029“, — говорят одни политики, а на следующий день другие уже заявляют, что в 2028 году и так далее», — говорит журналист

Вебер также считает неоправданным план модернизации системы видеонаблюдения на границе двух стран. Полицейское управление Норвегии в начале ноября сообщило о выделении 191 миллиона норвежских крон (около 16,4 миллиона евро) на модернизацию системы видеонаблюдения на границе с Россией. Журналист назвал такие расходы неоправданными и подчеркнул, что подобные проекты не имеют смысла.

Ранее журналист Пол Стейган в своем блоге допустил возможность того, что военнослужащие и ополченцы в Норвегии могут получать обучение по использованию беспилотников от бойцов украинского нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Эксперт указал, что в течение последних месяцев норвежские военные проходили обучение работе с БПЛА у украинских военных экспертов. При этом их принадлежность к конкретным подразделениям не раскрывается, передает RT.