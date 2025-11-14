В Пентагоне провели «ребрендинг»

Глава Пентагона Пит Хегсет поменял установку новых табличек с названием «министерство войны» на здании ведомства. Об этом сообщила пресс-служба американского оборонного ведомства.

«Сотрудники Пентагона сняли старые бронзовые таблички на двух входах в здание и заменили их на новые, на которых федеральная структура, руководящая боевыми силами Америки, называется „министерство войны“», — подтвердили в ведомстве. слова передает РИА Новости.

Работы по замене табличек прошли в соответствии с указом президента США Дональда Трампа о переименовании министерства обороны. Демократическая оппозиция в конгрессе раскритиковала эту инициативу. По их оценкам, полная смена табличек и других атрибутов потребует до 2 миллиардов долларов из бюджета.

Половина этих средств, по данным конгрессменов, будет направлена на изготовление новых табличек и нанесение соответствующих надписей на документацию и имущество ведомства. Оппозиция настаивает на нецелесообразности таких расходов.

Переименование министерства обороны США и связанные с этим расходы стали очередным поводом для критики администрации Дональда Трампа. Ранее оппозицию возмутил проект по сносу части восточного крыла Белого дома для строительства бального зала, стоимость которого выросла с 200 до 250 миллионов долларов. Оба решения вызвали сомнения в целесообразности расходования бюджетных средств.