Убийство президента Украины Владимира Зеленского не приведет к стратегическим изменениям в руководстве страны. Такое мнение Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.

По его словам, вероятность убийства Зеленского существует, но если это произойдет, то его место займет «еще один злодей». Бапперт также отметил, что эффективность действующего украинского лидера вызывает большие вопросы.

«Зеленский, это человек, простите за грубость, который провалил дело. Он играется в это. <…> Без таких друзей и союзников мы вполне можем обойтись», — указал он.

Как считает экс-офицер, поддержка западными лидерами Зеленского вредит им, ограничивая их возможность внешнеполитического маневра.