США заключат торговые соглашения с Сальвадором, Эквадором и Гватемалой

Власти США объявили о согласовании трех рамочных соглашений о взаимной торговле с Эквадором, Гватемалой и Сальвадором. Они направлены на устранение нетарифных барьеров, укрепление цепочек поставок и повышение транспарентности доступа на рынки, сообщает сайт Белого дома.

Так, согласно соглашению с Сальвадором, страна обязалась упростить процедуры одобрения для экспорта из США, включая фармпрепараты и медизделия. Также Сальвадор должен убрать барьеры для услуг и цифровой торговли с США.

Что касается Эквадора, то это государство Южной Америки взяло на себя обязательство снизить или отменить тарифы в ключевых для США секторах. Среди них – продукция машиностроения, медицинские товары, товары сектора информационно-коммуникационных технологий, автомобили и некоторые виды сельхозпродукции.

В свою очередь США обязуются отменить ответные тарифы на ряд эквадорских товаров, которые не могут быть выращены или произведены в Штатах в достаточных количествах.

Также обязуется устранить нетарифные барьеры с США и Гватемала. Эта страна должна упростить импорт из США фармацевтической продукции, медицинских приборов и сельхозтоваров.

Ранее стало известно, почему США требуют от союзников отказаться от российской нефти.