BBC извинилась перед Трампом

Британская телерадиокомпания BBC принесла извинения президенту США Дональду Трампу за искажение его речи о штурме Капитолия в документальном фильме. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Председатель BBC Самир Шах отдельно направил личное письмо в Белый дом, в котором дал ясно понять президенту Трампу, что он и корпорация приносят извинения за редактирование речи от 6 января 2021 года, которая была показана в программе», — указано в сообщении.

В компании отметили, что не намерены снова показывать этот фильм на своих платформах, однако не считают, что у Трампа есть основания подавать иск за клевету в размере одного миллиарда долларов.

Ранее демократы из комитета по надзору Палаты представителей США обнародовали новые электронные письма скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, в которых несколько раз упоминается Трамп. В одном из предположительно принадлежащих Эпштейну писем утверждается, что президент США знал о его преступлениях.