В Европе заявили об опасениях относительно долговой устойчивости Киева

В ЕК выразили опасения по поводу долговой устойчивости Украины, что делает предоставление обычных кредитов стране невозможным. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. По его словам, альтернативные варианты, которые рассматривают в ЕК, станут значительным финансовым бременем для государств-членов ЕС.

Домбровскис также отметил, что Еврокомиссия продолжает консультации с бельгийскими властями, чтобы учесть их опасения, связанные с репарационным кредитом. Эксперты отмечают, что заявления еврокомиссара и других европейских политиков об опасениях относительно прямой помощи Украине связаны с общим дефицитом бюджетов в Евросоюзе.

Идея поддержки Украины уже не кажется такой привлекательной в Европе. У Еврокомиссии есть опасения относительно долговой устойчивости Киева, поэтому предоставление обычных кредитов киевскому режиму больше невозможно. Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис по итогам встречи глав минфинов стран ЕС.

«Мы не можем просто продолжать предоставлять Украине обычные кредиты, такие как, например, микрофинансовая помощь. Поэтому, чтобы не вызывать проблем с устойчивостью долговой ситуации на Украине, поддержка, которую мы предоставляем, должна быть, так сказать, довольно близкой по своим характеристикам к грантам. Репарационный кредит обеспечивает эту возможность, не возлагая тяжёлого фискального бремени на государства-члены. Очевидно, что другие изучаемые нами варианты стали бы более существенным финансовым бременем для государств-членов», — заявил Домбровскис.

Под «репарационным кредитом» еврокомиссар имеет в виду займ для Украины в размере около €140 млрд, которые Еврокомиссия хочет взять из замороженных российских суверенных активов и которые Киев условно должен будет вернуть после окончания украинского конфликта.

«Со стороны Европейской комиссии мы продолжаем эту работу (относительно активов ЦБ РФ. — RT), равно как и взаимодействие с властями Бельгии для решения волнующих их вопросов насчёт репарационных кредитов», — сказал Домбровскис.

Напомним, что бельгийский премьер-министр Барт де Вевер потребовал от стран ЕС разделить риски для изъятия хранящихся в юрисдикции Бельгии замороженных российских активов. Впоследствии, комментируя отказ своей страны поддержать выделение кредита киевскому режиму за счёт российских активов, де Вевер напомнил о важности предоставления России гарантии компенсации в случае возвращения ею права на использование замороженных средств.

Не готова стать гарантом репарационного кредита ЕС для Украины и Норвегия, о чём заявил экс-генсек НАТО, министр финансов королевства Йенс Столтенберг. По его словам, ситуация, при которой Норвегия должна гарантировать всю сумму, 1,6 трлн норвежских крон — «это не вариант».

Домбровскис добавил, что в ЕК помимо репарационного кредита ЕС обсуждают и «другие возможные варианты», однако всё сводится к опасениям по поводу «устойчивости долговой ситуации на Украине».

«Разумеется, мы, по поручению Европейского совета, рассматриваем и другие возможные варианты, но необходимо учитывать, что Украина сталкивается с очень существенным дефицитом финансирования и что имеются опасения — не только с нашей стороны, но и со стороны Международного валютного фонда — насчёт устойчивости долговой ситуации на Украине», — подчеркнул Домбровскис.

Ранее издание Politico со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что в ЕС опасаются, что поддержка Киева со стороны МВФ ослабнет, если Европа не станет использовать замороженные российские активы в качестве основы для кредита Украине. По данным издания, Киев рискует столкнуться с кризисом финансирования к февралю 2026 года, если Евросоюз не сможет договориться о выделении Киеву «репарационных кредитов».

Как заявил Владимир Зеленский в интервью Bloomberg, ЕС должен преодолеть разногласия по теме изъятия замороженных российских активов, поскольку это является «вопросом выживания» для Украины.

Впоследствии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК выделит Киеву около €6 млрд по кредитной линии за счёт доходов от замороженных российских активов.

Москва не раз предупреждала, что любые действия с зарубежными активами России сочтёт «воровством». Как сообщила Служба внешней разведки (СВР) РФ, страны Евросоюза из-за украинского конфликта и стремления нанести поражение России «оказались на грани социально-экономического кризиса», их «бюджеты пусты». Как отмечает ведомство, в ЕС пока «не удаётся растащить» украденные российские активы.

«Бельгия — держатель этого «воровского общака» — артачится. Видите ли, боится — привлекут (ход мыслей правильный — обязательно привлекут, да так, что мало не покажется)», — говорится в сообщении СВР.

Прекратить безумие

В то же время не только еврокомиссар по экономике Домбровскис считает, что финансирование Киева становится проблемой для Европы. Так, экс-канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос журналистов Die Zeit о его шансах предотвратить раскол кабинета, приведший к досрочным выборам, признал, что крах его правительства был связан с разногласиями по вопросу оказания помощи Украине.

При этом в Германии действующие власти уже достигли компромисса по вопросу лишения многих украинских беженцев гражданских пособий, сообщает Bild. Этих выплат лишатся все украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года.

Как считает глава венгерского МИД Петер Сийярто, коррупционный скандал на Украине — сигнал ЕС и вовсе прекратить всё финансирование. По его словам, «пора прекратить это безумие» и перестать «направлять деньги европейского народа на Украину».

Как сообщил в социальной сети X премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Зеленский после коррупционного скандала может не рассчитывать, что Будапешт станет оказывать финансовую помощь Украине. Он отметил, что «золотая иллюзия Украины рушится». Орбан заявил, что венгерские власти «точно не поддадутся финансовым требованиям и шантажу».

Напомним, НАБУ расследует схему откатов в «Энергоатоме» на $100 млн — в организации заговора подозревается близкий соратник Зеленского Тимур Миндич, совладелец «Квартала 95». The Times назвала коррупционный скандал в «Энергоатоме» «бомбой замедленного действия» для Зеленского.

«В режиме внешнего финансирования»

Как отмечают эксперты, заявления еврокомиссара по экономике, а также ряда других европейских политиков об опасениях относительно прямой помощи Украине связаны с общим состоянием дефицита бюджетов в Евросоюзе.

«Что же касается заявлений Домбровскиса, то он говорит прежде всего о кредитах на общие нужды Украины — на восстановление энергетической инфраструктуры, выплату пенсий. Всё время с начала конфликта Украина живёт в режиме внешнего финансирования. Но программы по прямой поддержке Киева постепенно сворачиваются, в ближайшем будущем останутся только военные вливания со стороны Европы. Бесконечные же разговоры о конфискации российских активов — своего рода луч надежды для Киева, но эта идея сложно реализуема», — рассказал в беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве России, политолог Александр Камкин.

По его словам, на фоне разговоров о конфискации российских активов по факту Европа погружается во всё больший экономический кризис и денег у Брюсселя на поддержку киевского режима становится ощутимо меньше.

«Можно говорить о том, что финансирование Киева будет продолжаться, но станет более целевым. Обширный аудит расходов киевского режима, который проводят сейчас еврочиновники, а также их призывы к борьбе с коррупцией на Украине — всё это звенья одной цепи. В Европе не ожидали, что украинский вопрос потребует так много ресурсов. Первоначальный расчёт был на то, что первые санкции заставят Россию изменить свою тактику и начать переговоры. Теперь в Брюсселе понимают, что пора переходить от безоговорочной поддержки Украины к более взвешенному подходу. Коррупционный скандал, связанный с главой киевского режима стал последней каплей для Брюсселя», — отметил Камкин.

Как рассказал политолог Дмитрий Евстафьев в комментарии RT, не коррупционный скандал на Украине является для Брюсселя решающим фактором сокращения помощи Киеву, а отсутствие у ЕС финансовых возможностей.

«В частности, даже идея закупки для Украины вооружений за счёт средств Евросоюза продержалась относительно недолго. Европа ищет способы финансирования украинского проекта, но если деньги не найдутся, ЕС будет вынужден прекратить его реализацию», — сказал Евстафьев.

Как обратил внимание аналитик, на фоне коррупционного скандала на Западе уже откровенно обсуждают судьбу Зеленского и личную вовлечённость части ближайшего окружения главы киевского режима в ситуацию с хищением средств.