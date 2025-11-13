Стало известно, зачем Зеленский поедет в Грецию

Владимир Зеленский запросил у Греции новую партию оружия. Об этом сообщает портал pronews.gr.

Согласно информации издания, ради обсуждения этой темы Зеленский планирует посетить Грецию 16 ноября. Во время этого визита он проведет встречу с премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом.

Отмечается, что Зеленский запросил две из шести имеющихся у Греции зенитно-ракетных батарей большой дальности MIM-104 Patriot, а также все имеющиеся истребители Mirage 2000-5Mk2.

«Украина “исчерпала” или близка к исчерпанию своего запаса зенитных ракет, особенно “Патриотов”, поскольку каждую неделю для борьбы с российскими беспилотниками запускаются десятки таких ракет», — сообщает издание.

Ранее Зеленский заявил о покупке дронов для ВСУ за «электронные баллы».