МИД Польши сделал предостережение Украине

Если Украина не изменит свое отношение к коррупции, она не сможет стать членом Евросоюза (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat.

Министр сообщил, что провел встречу с вице-премьером Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Тарасом Качкой, в ходе которой предупредил его, что проблема с коррупцией может стать препятствием для вступления Киева в ЕС.

«Он услышал от меня, что самым простым методом утраты доверия запада является толерантность к коррупции. (...) Если Украина продолжит быть толерантной к коррупции, то не вступит в Европейский союз», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила о недопустимости коррупции во время военного конфликта. Она отметила, что первые решения уже приняты, напомнив про увольнение двух министров и санкции против фигурантов материалов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).