Белый дом признал террористами антифашистские объединения из ЕС

Администрация США включила в список международных террористических организаций четыре европейских объединения, связанные с движением антифашистов "Антифа". Заявление об этом опубликовано на сайте Государственного департамента США.

В перечень включена базирующаяся в Германии организация Antifa Ost (в документе также фигурирует под названием Hammerbande), итальянская Informal Anarchist Federation/International Revolutionary Front, а также греческие Armed Proletarian Justice и Revolutionary Class Self-Defense.

В Минфине США отмечают, что все эти группировки известны и под другими наименованиями. Согласно заявлению, США также добавят эти организации в санкционный список, применяемый в рамках мер по борьбе с международным терроризмом.

Госдеп считает, что участники этих объединений ранее неоднократно прибегали к насилию.