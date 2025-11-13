СМИ: жителей Киева могут эвакуировать

Часть жителей Киева могут эвакуировать в случае полного блэкаута в столице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское СМИ.

Уточняется, что речь идет о длительном отсутствии электроэнергии, а не кратковременных отключениях.

«В случае полного блэкаута в Киеве часть горожан могут эвакуировать», — говорится в тексте.

При этом в горадминистрации опровергли данную информацию, заявив, что планы эвакуации существуют только на случаи аварий, связанных с выбросом радиоактивных и опасных химических веществ, затопления, землетрясения, массовых лесных и торфяных пожаров, оползней, а также вооруженных конфликтов.

«В то же время информируем, что действующими планами не предусмотрена эвакуация населения столицы в случае блэкаута», — добавили в киевской мэрии.

На Украине пожаловались, что киевляне сидят без света по 14-16 часов в день

Напомним, что массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Киев заявил о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. В связи с этим в конце октября глава Центра радиотехнологий Украины Сергей Бескрестнов предупредил о трудной зиме с температурой в квартирах от плюс пяти до плюс десяти градусов. Он призвал жителей Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением.