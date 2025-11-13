В Финляндии встревожились сотрудничеством России и КНР

Сотрудничество России и КНР зашло слишком далеко, их союз представляет угрозу для Европы и Североатлантического альянса, рассказал журналистам министр обороны Финляндии Антти Хакканен. Об этом пишет The Defense Post.

Накануне МИД Финляндии объявил о решении восьми стран внести 500 млн евро в инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) по закупке у США оружия для Вооруженных сил Украины.

По словам министра, Пекин целенаправленно и осознанно углубляет стратегическое взаимодействие с Москвой.

«Россия не смогла бы долго вести [военные действия], используя только собственные ресурсы. Индия, конечно, финансирует ее другими способами, но Китай делает это вполне осознанно», — отметил Хакканен.

Глава Минобороны заметил, что на фоне этого страны Северной Европы активизируют оборонное сотрудничество для «противодействия будущим угрозам», одновременно поддерживая потенциал НАТО на севере.

Лавров назвал отношения России и Китая беспрецедентно плотными и доверительными

Министр уточнил, что для охраны границы с Россией будут использоваться 250 истребителей. Он добавил, что промышленные площадки утроят производство боеприпасов.

Ранее обозреватель французской газеты Le Monde Сильви Кауфманн сообщил, что в Европе никто не готов к военному конфликту с Россией, за исключением Финляндии.