Названо условие для выплаты американцам обещанных Трампом денег

Страна может выплатить бедным американцам по $2 тыс. с тем, чтобы выполнить обещание президента США Дональда Трампа, рассказал журналистам глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет. Вместе с тем, добавил он, эту инициативу должен будет одобрить Конгресс, пишет РИА Новости.

Чиновник уточнил, что доход от пошлин позволит собрать необходимые для выплат средства.

«Будет достаточно возможностей, чтобы оплатить эти чеки и не влезать в бюджет», — пояснил Хассет.

По его словам, реализация проекта «потребует законодательных решений».

Журналисты заметили, что глава совета не посчитал нужным раскрыть, сотрудничает ли Белый дом с Конгрессом по вопросу законопроекта.

Ранее Трамп пообещал заплатить всем американцам как минимум по $2 тыс. из денег, полученных благодаря введенным им импортным пошлинам.

«Дивиденды в размере не менее $2000 долларов на человека (не считая людей с высоким доходом!) будут выплачены каждому», — отметил президент США.

Глава государства констатировал, что средства, которые останутся после выплат, будут потрачены на погашение государственного долга.