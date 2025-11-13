Коррупционный скандал на Украине продолжает набирать обороты и постепенно подбирается к «трону» Владимира Зеленского, от которого уже начали «отворачиваться» на Западе. Об этом пишет РЕН ТВ.

Напомним, что коррупционный скандал на Украине разразился на фоне раскрытия Национальным антикоррупционным бюро страны коррупционной схемы в энергокомпаниях государства. За этим последовали обыски в компании «Энергоатом», бывшего министра энергетики Германа Галущенко и предпринимателя Тимура Миндича. В четверг, 13 ноября, Зеленский ввел санкции против них, но всего на три года вместо предлагаемых правительством десяти лет. При этом под подозрениями находится еще два украинских министра и все идет к тому, что и Зеленский может лишиться власти на Украине.

Ряд западных СМИ уже опубликовал несколько статьей с резкими высказываниями в его адрес, что было бы невозможно без разрешения сверху. В частности, The Daily Telegraph заявил, что коррупционный скандал «может свалить Зеленского», а The Spectator намекнул на ужасные последствия для него. Сложившаяся ситуация на Украине привела к тому, что на Западе стали ставить под сомнение не только борьбу Зеленского с коррупцией, но и его репутацию и политическую карьеру.

«Только взгляните на события вчерашнего дня: позолоченный унитаз, миллионы долларов, завернутые в пленку, отставки министров энергетики и юстиции. Проводятся расследования в ближайшем окружении господина Зеленского. Мы имеем энергетические сделки на сотни миллионов, миллиарды, а также "откаты" в размере от 10-15%, висящие в воздухе», — сказал депутат Европарламента от австрийской Партии свободы Гаральд Вилимски.

Таким образом коррупционный скандал показал, что выделяемые ЕС (200 миллиардов евро уже потрачено, еще 400 миллиардов в планах) Украине деньги идут не на конфликт, на личные счета коррупционеров из ближнего круга Зеленского. И все это на фоне того, что Европе и самой не хватает средств: соцпроекты замораживаются, экономика рушится, а инфляции растет.

Однако даже данный факт не заставил Брюссель отказаться от финансирования Киева, а Зеленского от уже привычного попрошайничества.

«Нам нужно финансировать производство беспилотников, которое огромно. Нам нужно его финансировать, а дополнительных денег у нас нет. И это так. И это справедливо — я думаю, они начали эту войну и хотят ее продолжать. Поэтому им придется платить», — заявил он.

При этом The Washington Post считает, что платить по счетам рано или поздно придется самому Зеленскому.