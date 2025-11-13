В офисе Зеленского обвинили Россию в коррупционном скандале на Украине
Коррупция на Украине связана с долгосрочными действиями Кремля по сохранению влияния на Украину. Об этом в соцсетях написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Чиновник прокомментировал расследование коррупционной схемы в энергетике, назвав его логическим продолжением прошлого. При этом Подоляк не представил каких-либо доказательств своей версии.
«Коррупция была одним из основных инструментов [Кремля], и остатки этого механизма существуют до сих пор», — заявил Подоляк.
По словам советника, сейчас ситуация изменилась благодаря работе антикоррупционных органов. Он назвал текущее расследование примером трансформации Украины, хотя и не привел конкретных подтверждений эффективности их работы.
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.
Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, фигурирующих в коррупционном скандале в сфере энергетики.
При этом сообщалось, что украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) мог «слить» НАБУ информацию о коррупции Зеленского и Миндича.