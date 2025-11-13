В офисе Зеленского обвинили Россию в коррупционном скандале на Украине

Коррупция на Украине связана с долгосрочными действиями Кремля по сохранению влияния на Украину. Об этом в соцсетях написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Чиновник прокомментировал расследование коррупционной схемы в энергетике, назвав его логическим продолжением прошлого. При этом Подоляк не представил каких-либо доказательств своей версии.

«Коррупция была одним из основных инструментов [Кремля], и остатки этого механизма существуют до сих пор», — заявил Подоляк.

По словам советника, сейчас ситуация изменилась благодаря работе антикоррупционных органов. Он назвал текущее расследование примером трансформации Украины, хотя и не привел конкретных подтверждений эффективности их работы.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, фигурирующих в коррупционном скандале в сфере энергетики.

При этом сообщалось, что украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) мог «слить» НАБУ информацию о коррупции Зеленского и Миндича.