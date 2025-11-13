Мерц обратился с призывом к украинцам

Канцлер Германии Фридрих Мерц высказался за то, чтобы молодые украинцы вместо выезда в ФРГ «несли службу в своей стране». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое СМИ.

Мерц, выступая на конгрессе в Берлине, заявил, что в ходе телефонного разговора с Зеленским попросил его «побеспокоиться об этом». По мнению канцлера ФРГ, молодые мужчины «нужны» на Украине.

Также Мерц подтвердил планы Берлина лишить определенные группы украинских беженцев гражданских пособий.

Напомним, что в конце августа на Украине вступило в силу постановление, разрешающее мужчинам от 18 до 22 лет включительно выезд из страны во время действия военного положения. После этого сообщалось, что многие молодые люди решили воспользоваться данным правом, что привело к очередям на КПП.