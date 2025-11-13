Премьер Госсовета КНР Ли Цян посетит саммит G20 вместо Си Цзиньпина

Премьер Госсовета КНР Ли Цян отправится на саммит G20, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на МИД Китая. В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин, по данным агентства Bloomberg, пропустит встречу.

По информации Синьхуа, Ли Цян посетит Южно-Африканскую Республику, в столице которой с 21 по 22 ноября пройдет саммит Группы двадцати. При этом агентство не упоминает о поездке председателя КНР Си Цзиньпина, хотя ранее посол ЮАР в Индии Анил Суклал заявлял о его участии в мероприятии наряду с премьером Индии Нарендрой Моди.

По данным агентства Bloomberg, Си Цзиньпин, как и президент США Дональд Трамп, намерен пропустить саммит. Американский президент, в свою очередь, еще в начале 2025 года сообщил, что не поедет в ЮАР. Изначально планировалось, что делегацию страны возглавит вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс. Однако на прошлой неделе глава Белого дома в соцсети Truth Social заявил, что представителей Вашингтона на саммите G20 не будет совсем. При этом американский лидер назвал "позором" проведение саммита в ЮАР, обратив внимание на притеснение белого населения. По его словам, правительство этой африканской страны нелегальным путем отбирает земли у потомков европейских колонистов.

Напомним, что по завершении мероприятия в Йоханнесбурге председательство в Группе двадцати перейдет от ЮАР к США. Очередной саммит организации состоится уже в 2026 году во Флориде.

Ранее в октябре пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин также пропустит мероприятие, но Россия в то же время будет представлена на высоком уровне.