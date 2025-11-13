Самолет Мадуро направился в сторону Кубы

Самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро вылетел из Каракаса в сторону Кубы. Об этом сообщает аккаунт FlightWatcher в соцсети X.

Отмечается, что это Airbus A340-200 авиакомпании Conviasa с бортовым номером YV1004 и пометкой «президентский».

Аккаунт DD Geopolitics также сообщает, что это самолет Мадуро, и, судя по текущей траектории, он направляется в кубинскую столицу Гавану.

Корреспонденту «Ленты.ру» не удалось подтвердить эту информацию, в настоящий момент рейс V09494 не отображается на ресурсах для отслеживания самолетов, возможно, на нем отключены транспондер.