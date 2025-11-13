Эрдоган: урегулирование на Кипре возможно только на двухгосударственной основе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что урегулирование на Кипре возможно лишь на двухгосударственной основе.

"Мы не оставим народ Северного Кипра в одиночестве, наша позиция в вопросе урегулирования на Кипре является предельно четкой. Мы считаем, что самое реалистичное решение проблемы возможно на основе существования на острове двух государств", - сказал Эрдоган в Анкаре по итогам переговоров с новым лидером самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Туфаном Эрхюрманом.

Эрхюрман победил на президентских выборах в ТРСК 19 октября, набрав 62,76% голосов избирателей.

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% кипрской территории, на которой в 1983 году была образована ТРСК, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.