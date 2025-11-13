СМИ: Китай вернулся к дипломатии «воина-волка»
Китай вернулся к дипломатической позиции «воина-волка». Такое мнение выразили авторы издания The New York Times.
Дипломатией «воина-волка» называют агрессивный и прямолинейный подход к международным отношениям. Как сообщает издание, в Китае такой подход сформировался после прихода к власти Си Цзиньпина, однако в последние годы он практически сошел на нет.
Возвращение к этой позиции, по информации источника, произошло после заявления нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити. 7 ноября Такаити заявила, что нападение Китая на Тайвань может быть расценено как «ситуация, угрожающая выживанию Японии» — это является термином в японском законодательстве, который означает вооруженное нападение на близкого союзника Японии. Такое заявление вызвало резкую критику со стороны Пекина, и уже на следующий день генеральный консул Китая в Осаке заявил, что «голову, которая безрассудно высовывается, нужно отсечь без колебаний».
По мнению авторов The New York Times, это заявление не только обозначило смену дипломатической позиции Пекина, но и положило конец «медовому месяцу» в отношениях между Такаити и Китаем.
Ранее представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь посоветовал Японии не вмешиваться в ситуацию с Тайванем.