СМИ: Китай вернулся к дипломатии «воина-волка»

Китай вернулся к дипломатической позиции «воина-волка». Такое мнение выразили авторы издания The New York Times.

Дипломатией «воина-волка» называют агрессивный и прямолинейный подход к международным отношениям. Как сообщает издание, в Китае такой подход сформировался после прихода к власти Си Цзиньпина, однако в последние годы он практически сошел на нет.

Возвращение к этой позиции, по информации источника, произошло после заявления нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити. 7 ноября Такаити заявила, что нападение Китая на Тайвань может быть расценено как «ситуация, угрожающая выживанию Японии» — это является термином в японском законодательстве, который означает вооруженное нападение на близкого союзника Японии. Такое заявление вызвало резкую критику со стороны Пекина, и уже на следующий день генеральный консул Китая в Осаке заявил, что «голову, которая безрассудно высовывается, нужно отсечь без колебаний».

По мнению авторов The New York Times, это заявление не только обозначило смену дипломатической позиции Пекина, но и положило конец «медовому месяцу» в отношениях между Такаити и Китаем.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь посоветовал Японии не вмешиваться в ситуацию с Тайванем.