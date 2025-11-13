Останки жестоко убитого Рюриковича опознаны в Будапеште

В Венгрии официально опознали останки представителя династии Рюриковичей, убитого более семи веков назад. Исследование, завершившееся в этом году, поставило точку в деле, начавшемся ещё в 1915 году, когда на острове Маргит в Будапеште были найдены кости знатного человека с многочисленными ранами.

Как сообщает журнал Archaeology, анализ провела команда Университета Этвеша Лоранда под руководством Тамаша Хайду. Учёные подтвердили, что останки принадлежат герцогу Беле из Максо - внуку венгерского короля Белы IV по материнской линии и потомку киевских Рюриковичей по отцовской.

Исторические хроники сообщают, что герцог был убит в ноябре 1272 года в результате заговора. На его теле нашли следы 26 ран, нанесённых минимум тремя нападавшими, вооружёнными саблями и длинным мечом. Когда жертва упала, её добили ударами по голове.

Современные методы позволили не только установить личность погибшего, но и восстановить детали его жизни. По химическому анализу костей герцог питался в основном рыбой и морепродуктами - рацион, характерный для знати того времени.

Изотопный анализ зубов показал, что он родился и вырос вдали от места погребения, много путешествовал по регионам Венгрии.

Генетическое сравнение подтвердило происхождение Белы из династии венгерских королей и его родство с Рюриковичами: около половины его генома имеет скандинавские корни, что совпадает с генетическим профилем рода, правившего Киевской Русью. Таким образом, Венгрия стала местом одного из самых редких археогенетических подтверждений связей между династиями Европы и Руси.