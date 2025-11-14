На Украине признали, что жители Киева стали чаще говорить на русском

Руководитель секретариата уполномоченного по защите государственного языка на Украине Сергей Сиротенко пожаловался в интервью украинскому изданию «Телеграф», что жители Киева стали снова чаще говорить на русском языке.

По его словам, показатели процесса украинизации в столице ухудшились.

«Украинизация в Киеве оказалась ситуативной и непродолжительной, люди вернулись к русскоязычной привычке. Киев всегда был обрусевшим городом. В Киеве сейчас наблюдается толерантность к русскому языку...», — сказал Сиротенко.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв при этом заявлял, что на Украине русский стал языком правды.

«СТРАНА.ua» ранее также писала, что в школах Киева стали меньше говорить на украинском языке.