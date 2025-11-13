Работа G20 под председательством США будет вестись в сокращенном формате

Работа стран Группы двадцати (G20) под председательством США будет проходить в 2026 году по сокращенной программе. Об этом сообщила министр в канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени по итогам заседания кабинета министров.

"США предупредили нас, что программа работы "двадцатки" будет проводиться в сокращенном формате после того, как председательство в текущем месяце перейдет от ЮАР к Соединенным Штатам", - сказала она в ходе брифинга, который транслировала местная радиостанция SABC. Она добавила, что после завершения председательства США в G20 осенью 2026 года "двадцатка" вернется к полному формату своей деятельности.

Работа в G20 ведется в 20 группах, каждую из них возглавляют две страны. Повестка дня групп отражает наиболее важные направления деятельности "двадцатки". Регулярно проводятся встречи групп на министерском уровне, а их рекомендации и инициативы выносятся на рассмотрение саммита лидеров G20.

Накануне президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил, что США будут бойкотировать саммит "двадцатки", который пройдет 22 - 23 ноября в Йоханнесбурге. По его словам, бойкот не скажется на работе саммита, однако Соединенные Штаты пострадают от того, что решили в нем не участвовать. По завершении работы встречи в верхах в Йоханнесбурге председательство в G20 от ЮАР перейдет к США.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп в сети Truth Social сообщил, что представители Соединенных Штатов не поедут в Йоханнесбург на саммит G20. Он назвал позором проведение саммита в ЮАР, обратив внимание на ситуацию с положением прав белого населения, которое, по его мнению, подвергается насилию. Ранее планировалось, что делегацию США на саммите G20 в Йоханнесбурге возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс. Между тем Трамп сообщил, что саммит G20 пройдет в 2026 году во Флориде.