Украинский премьер высказалась о коррупционном скандале

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что любая коррупция недопустима во время военного конфликта. Об этом пишет Telegram-канал «Инсайдер UA».

Украинский премьер отметила, что любая коррупция недопустима, когда страна живет по графикам отключений.

Первые решения уже были приняты, добавила Свириденко, напомнив про увольнение двух министров и санкции против фигурантов материалов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Ранее политолог Евгений Минченко высказал мнение, что Владимир Зеленский однозначно присутствует в коррупционных скандалах. По словам аналитика, вопрос в том будут или не будут вытаскивать факты относительно украинского лидера.