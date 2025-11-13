Саакашвили обратился к Зеленскому с просьбой

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в список гражданских пленных.

По словам Саакашвили, он является гражданином Украины и возглавлял исполнительный комитет Национального совета реформ, работая под руководством Зеленского. Экс-президент напомнил, что украинский лидер уже восстанавливал ему гражданство в 2019 году, передает ТАСС.

Саакашвили подчеркнул, что неоднократно заявлял о своем статусе как бывший глава Одесской областной госадминистрации и председатель исполнительного комитета Национального совета реформ. Он считает, что находится в заключении «незаконно» и попросил Зеленского придать этому статусу соответствующие юридические последствия в рамках конфликта.

Саакашвили выразил опасения за свою жизнь

Экс-президент добавил, что грузинские власти вновь перевели его из клиники в тюрьму. Саакашвили пояснил, что теперь оказался под присмотром того же персонала, который, по его словам, пытался его отравить еще в марте 2022 года.

Накануне в Минюсте Грузии сообщили, что Саакашвили возвращен отбывать многолетнее наказание в тюрьму в Рустави.