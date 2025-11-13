В США выяснили, сколько американцев хотят уехать из страны

Каждый пятый американец хочет покинуть свою страну и обосноваться за рубежом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании Gallup.

Отмечается, что такая статистика наблюдается уже второй год подряд.

«Каждый пятый американец заявляет, что хотел бы покинуть США и переехать на постоянное место жительства в другую страну, если бы у него была такая возможность», — говорится в тексте.

Больше всего эмигрировать из США хотят молодые женщины. О готовности переехать за рубеж при появлении такой возможности заявило 40% женщин в возрасте от 15 до 44 лет. Этот показатель в четыре раза превышает аналогичную статистику 2014 года. Среди молодых мужчин о желании эмигрировать заявили 19%, что является рекордом за все время проведения Gallup подобных опросов.

Представителей поколения старше 45 лет, готовых покинуть США, лишь 14% среди женщин и 8% среди мужчин.