Четыре страны решили судиться с ЕС

Венгрия, Чехия, Словакия и Польша подали иск к ЕС, чтобы оспорить обязательства по приему мигрантов. Об этом сообщает телеканал Euronews.

Ранее Брюссель принял новые правила "солидарности миграционного пакта ЕС", согласно которым члены блока обязаны облегчить "бремя стран, находящихся под миграционным давлением" - либо принять у себя мигрантов, либо платить за каждого непринятого в особый фонд, либо финансировать страны, где больше всего переселенцев.

Однако, по данным канала, Будапешт, Прага, Братислава и Варшава отвергают все три сценария и готовят иски в суд против новых правил ЕС. Как пояснил источник Euronews, принятие механизма вызвало бы в этих странах негативную реакцию собственного населения.

При этом собеседник канала отметил, что если большинство стран Евросоюза откажутся принимать мигрантов, то Еврокомиссия не сможет оштрафовать их.

Как отмечает Euronews, лидеры всех перечисленных стран ранее уже выступали с жесткими заявлениями против "миграционного пакта" ЕС.