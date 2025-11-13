«Три крупные силы»: на Украине раскрыли, кто придет к власти вместо Зеленского

Представители крупного бизнеса, военные или политики, подконтрольные США и Европе, могут претендовать на то, чтобы взять власть на Украине в свои руки в случае отставки украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет украинское издание «Страна».

«Перейдем к тому, кто может взять власть в Украине, если Зеленский ее потеряет. Можно выделить три крупные силы», — говорится в сообщении издания.

По мнению украинских журналистов, так называемая партия Сороса может претендовать на политическую и экономическую власть в стране после отставки Зеленского. Речь идет о структурах, контролируемых демократической партией США и Европой.

«Партия Сороса» сейчас наиболее подготовлена к захвату власти на Украине, считает «Страна». «Партия» опирается на поддержку Европы (главного донора Украины) и контролирует антикоррупционные органы. У «партии» есть уже и готовый сменщик Зеленского – экс-главком ВСУ Валерий Залужный, отмечается в материале.

Второй силой журналисты называют украинский крупный бизнес. Речь идет о региональных кланах, руководителях силовых структур, лицах, влияющих на судебную систему, а также об «отдельных представителях криминалитета».

Третья сила, способная взять власть на Украине, — военные, пишет «Страна». В случае ухода Зеленского военные, предполагают украинские журналисты, могут сказать: «Почему мы должны подчиняться политикам, если на нас держится вся украинская государственность. Пора брать власть в свои руки».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.