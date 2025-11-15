Президент Украины Владимир Зеленский действует в интересах российского главы Владимира Путина. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Сейчас Зеленский прямо подыгрывает Путину, который наименее заинтересован в переговорах и завершении войны, имея тактические успехи», — подчеркнул он.

Дубинский отметил, что отказ от переговоров со стороны Украины «делает бессмысленной дальнейшую работу по санкциям против России».

Зеленскому предрекли отставку при одном условии

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что переговоры с Россией в очередной раз прекратила именно Украина. Так дипломат прокомментировала слова замминистра иностранных дел Украины Сергея Кислицы в интервью The Times. Он сообщил, что «нынешние мирные переговоры завершились с незначительным прогрессом». Представитель Киева добавил, что диалог Москвы и Киева прекращен до конца текущего года.