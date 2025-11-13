Ключевое решение черногорского парламента о военном участии в программе НАТО вызвало жёсткую реакцию в регионе. Основатель партии "Движение социалистов" и экс-вице-премьер Сербии Александр Вулин охарактеризовал его как позорное.

В среду депутаты Скупщины большинством голосов одобрили отправку военнослужащих для работы в механизме НАТО по обучению и безопасности на Украине (NSATU). Масштабы предстоящей миссии выглядят скромно на фоне общих показателей черногорской армии: по данным на начало 2024 года, её численность составляет всего 1,9 тысячи человек при годовом оборонном бюджете в 42,2 млн евро.

Вулин убеждён, что истинная цель этого шага — демонстративная поддержка альянса.

"Черногория решила переломить ход украинского конфликта и парламент проголосовал за то, чтобы армия страны стала частью контингента НАТО на Украине", — заявил Вулин.

По его мнению, подобное решение могло быть продиктовано не геополитической необходимостью, а конъюнктурными соображениями. Политик отметил, что депутатам при голосовании ничто не угрожало: не вводились санкции, правящая коалиция не была на грани распада.

Особое возмущение Вулина вызвала позиция партии "Новая сербская демократия" (НСД). Он заявил, что его не удивляет то, что прочерногорские партии и местные сербы по необходимости проголосовали за то, чтобы граждане Черногории погибали на Украине. При этом решение партии «Новая сербская демократия» дала решающие голоса, Вулин назвал это отвращением.