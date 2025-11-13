СБУ предотвратила атаку на украинского активиста Тодора Пановского

Служба безопасности Украины 20 августа предотвратила попытку покушения на жизнь украинского активиста и ветерана войны Тодора Пановского. Об этом сообщает Lenta.UA. Пострадавший предположил причастность к организации преступления российской агентурной сети, связанной с бывшим депутатом Госдумы РФ Магомедом Гаджиевым. Пановский подчеркнул, что уголовное дело по факту покушения (N 22025000000000936) было открыто Службой безопасности Украины, а расследование продолжается под контролем ведомства. Активист рассказал, что перед судебным заседанием по делу Гаджиева ему позвонил неизвестный. Звонивший, представившийся сотрудником украинских силовых структур, предложил ему встретиться. Однако проверка показала, что такого человека в указанном учреждении нет. После этого Пановский обратился в СБУ. Во время организованной встречи подозреваемый был задержан оперативниками. Пановский также объявил о создании гражданской инициативы, направленной на поиск и публичное разоблачение российских военных преступников. Он отметил, что ситуация с Гаджиевым является показательной: несмотря на открытое дело в Украине (N 757/34451/24-к, Печерский суд Киева), бывший депутат живет за границей — в Монако и Майами.