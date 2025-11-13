На Украине рассмотрят вопрос лишения гражданства «кошелька Зеленского»

На Украине Тимура Миндича, которого называют «кошельком» президента страны Владимира Зеленского, могут лишить гражданства. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

«Вопрос о прекращении украинского гражданства Тимура Миндича сейчас находится на изучении у юристов. (...) Нужна юридическая оценка того, не повредит ли лишение гражданства никаким процессуальным действиям, следствию по делу Миндича, судебным процессам и тому подобное», — передает издание со ссылкой на информированный источник.

Уточняется, что после обсуждения данного вопроса юристами окончательное решение о лишении Миндича гражданства на основании их выводов будет принимать Зеленский.

Ранее украинский лидер уже открестился от связи со своим соратником. Зеленский заявил, что не общался с Миндичем с начала дела о коррупции.