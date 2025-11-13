Мерц обсудил замороженные активы России с Зеленским

Андрей Дуванов

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, во время которого была поднята тема использования замороженных активов России. Об этом сообщается на сайте Федерального правительства Германии.

По словам Мерца, Германия планирует усилить давление на Россию, чтобы подтолкнуть Москву к переговорам. Кроме того, Мерц и Зеленский договорились продолжить свои усилия по достижению мирного соглашения.

«Германия вместе с западными партнерами усилит давление на Москву, чтобы подтолкнуть Россию к серьезным переговорам. Это включает в себя продолжение работы по более эффективному использованию замороженных российских государственных активов», — говорится на сайте немецкого правительства.

Помимо этого, они также обсудили вопрос украинских беженцев и недавний коррупционный скандал на Украине. В рамках этой темы Зеленский пообещал обеспечить прозрачность расследования, а Мерц заявил, что власти Германии ожидают от Киева дальнейшей борьбы с коррупцией.

Ранее СМИ сообщили о том, что коррупционный скандал на Украине может отдалить прием страны в Евросоюз.