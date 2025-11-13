Спикер польского сейма подал в отставку

Спикер сейма Польши Шимон Холовня подал в отставку. Об этом сообщила канцелярия нижней палаты польского парламента в соцсети X.

«13 ноября 2025 года, после двух лет работы на посту маршала (спикера — прим. «Ленты.ру») Сейма, Шимон Холовня подписал заявление об отставке с занимаемой должности», — сказано в сообщении.

Как ожидается, выборы нового спикера сейма запланированы на следующую сессию палаты, которая состоится 18 ноября.

12 сентября сейм Польши принял закон об отмене социальных выплат для неработающих украинцев. Согласно новым правилам, семейные пособия или доступ к государственной службе здравоохранения будут доступны только иностранцам, которые профессионально активны в Польше.