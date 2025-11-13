Пока вы не уснули: сделка Трампа и Си по Украине и просьба «Лукойла» к США

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© EPA/TACC

Трамп и Си Цзиньпин заключили сделку по Украине

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин при встрече в Южной Корее заключили сделку по Украине: Штаты отказываются от давления на Китай по вопросу Тайваня, а Пекин «склоняет» Россию к миру. Об этом пишет американская газета The Hill.

«Реальная сделка, заключенная в Южной Корее, касалась не сои или полупроводников, а Украины <…> Пусанская сделка проста. США снижают военное давление в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море. Регулярные переговоры между военными возобновляются на всех уровнях, от командующих театром военных действий до капитанов кораблей», — говорится в сообщении издания.

Сикорский сделал заявление о сроках конфликта на Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире подкаста The Rest Is Politics: Leading заявил, что Украина может вести боевые действия еще три года, в отличие от России.

По его мнению, у Киева есть ресурсы продолжать конфликт еще несколько лет, тогда как Россия якобы показывает себя не с лучшей стороны.

Стало известно о просьбе «Лукойла» к Минфину США

Российская нефтяная компания «Лукойл» обратилась с просьбой к Министерству финансов США на фоне введенных против нее санкций. Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, «Лукойл» призвал Минфин США продлить крайний срок для завершения операций после введения санкций. Эти данные подтвердили агентству три источника.

В Кремле отреагировали на заявления Киева по переговорам

В Кремле обратили внимание на заявление МИД Украины о том, что Киев прекращает мирные переговоры с Москвой.

"Мы тоже обратили внимание на эти заявления. Они важные, формализуют ситуацию де-факто, когда украинская сторона не желала каким-то образом продолжать контакты", - сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

WhatsApp начал пугать россиян блокировкой

Мессенджер WhatsApp* (Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) начал массово рассылать пользователям из России предложение добавить адрес электронной почты в свою учетную запись. Эта функция предоставляется как третий способ для входа в аккаунт и его восстановления, что, по заверениям представителей платформы, снизит риск блокировки.

Пользователи получают уведомление со словами «Не рискуйте попасть под блокировку». Ниже им предлагается перейти в настройки конфиденциальности и добавить электронную почту. Сообщения сопровождаются ярким оранжевым значком с восклицательным знаком и предупреждением о возможном риске блокировки.

МИД России опубликовал напугавшее западное СМИ интервью Лаврова

МИД России опубликовал полное интервью министра иностранных дел страны Сергея Лаврова итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось выпускать из-за собственной цензуры. Соответствующий текст размещен на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что издание направило объемные вопросы к интервью и на каждый из них Лавров дал исчерпывающий ответ.

Российский НПЗ полностью остановил переработку нефти

© ПАО «Орскнефтеоргсинтез»

Орский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) полностью приостановил переработку сырья в понедельник, 10 ноября, из-за ремонта оборудования на одном из технологических объектов. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Коммерсантъ».

По его данным, период работ увеличился из-за того, что во вторник, 11 ноября, ремонт пришлось вести в ограниченном режиме из-за «неблагоприятных внешних факторов». Возобновление переработки ожидается на этой неделе.

Зеленский сделал странное заявление о сдаче Покровска

Владимир Зеленский сделал крайне противоречивое заявление на фоне тяжелейшей ситуации в Красноармейске (Покровске), фактически разрешив военным на месте принимать решение об отступлении. В интервью изданию Bloomberg он подчеркнул, что жизнь солдат является главным приоритетом, однако тут же заявил о невозможности ухода с востока страны.

Зеленский заверил, что не будет принуждать армию удерживать разрушенный город любой ценой.

Во Франции с Павла Дурова сняли ограничения на перемещения

Власти Франции 10 ноября отменили все ограничения на передвижение бизнесмена Павла Дурова.

В настоящее время он имеет возможность беспрепятственно покидать территорию Франции и освобожден от необходимости периодически посещать местное отделение полиции. Об этом сообщает Bloomberg.

Саакашвили выразил опасения за свою жизнь

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили признался, что опасается за свою жизнь после перевода из клиники «Вивамед» обратно в тюрьму. Об этом пишет РИА Новости.

Бывший президент попал в медучреждение в 2022 году после длительной голодовки в тюрьме, где находился после ареста. После обследования адвокаты и мать политика заявили, что у Саакашвили было выявлено «повышенное содержание тяжелых металлов в организме, в том числе ртути».

