Китай готов углублять военное контакты с США, но «не бесплатно»

Китай готов расширить официальные каналы телефонной связи по вопросам обороны c США, включив в них «стратегическую коммуникацию на высоком уровне». Об этом сообщает Politico.

Представитель посольства Китая в США Лю Пэнюй заявил, что Пекин готов углублять сотрудничество по военной линии с США на условиях равенства. По его словам, по специальным каналам связи могут также обсуждаться вопросы политики и вестись коммуникации между образовательными учреждениями, академическими и стратегическими кругами.

Как отмечает Politico, хотя это может показаться уступкой, Лю выдвинул ряд условий, которые могут оказаться «горькой пилюлей» для администрации Дональда Трампа. Дипломат подчеркнул, что любые новые отношения должны быть «основаны на равенстве и уважении». США также должны будут «выполнить свое обязательство не пытаться сдерживать Китай и не провоцировать конфликт».

Также Пекин призвал США «сотрудничать с Китаем, чтобы привнести позитивную энергию в региональные и глобальные мир и безопасность». Лю не ответил на просьбу разъяснить, какими критериями Пекин руководствуется в отношении «равенства и уважения», что представляют собой шаги по «сдерживанию Китая» или каково его определение «позитивной энергии».

По версии издания, оставляя эти термины двусмысленными, Пекин «претендует на право вето», что делает новые каналы для диалога «изначально хрупкими». Politico отмечает, что Китай может счесть основанием для приостановки военных контактов что угодно: от продажи американского оружия Японии и Южной Корее до регулярных транзитов американских военно-морских сил.

Министр обороны США Пит Хегсет ранее заявил, что Вашингтон и Пекин ищут новые способы деэскалации «любых возникающих проблем». В 2022 году Китай на многие месяцы приостановил все военные контакты с США из-за визита на Тайвань Нэнси Пелоси, на тот момент спикера Палаты представителей.