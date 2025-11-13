Зеленский и Мерц обсудили коррупционный скандал на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили расследование коррупции во второй стране. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, заявление которого опубликовано на сайте кабинета министров.

По его словам, Зеленский оповестил Мерца о ходе расследования в отношении ушедших в отставку украинских министров. Глава государства пообещал оказать долгосрочную поддержку независимым антикоррупционным органам, а также принять меры для восстановления доверия со стороны граждан и европейских партнеров.

«Канцлер подчеркнул ожидание правительства Германии от Украины решительной борьбы с коррупцией и дальнейших реформ, особенно в сфере верховенства права», — рассказал Корнелиус.

При этом Зеленский выразил Мерцу благодарность за оказываемую Киеву помощь, в том числе в вопросах защиты объектов энергетической инфраструктуры и развития противовоздушной обороны.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о проведении масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Как сообщили в ведомстве, расследование было начато полгода назад — за это время специалисты собрали порядка 1000 аудиозаписей. Опубликованное в социальных сетях заявление было дополнено фотографиями изъятых во время обысков сумок, набитых пачками денег.

Известно, что в состав преступной группы входили бизнесмен Тимур Миндич, исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов и бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк. На фоне произошедшего бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко отстранили от исполнения обязанностей министра юстиции. После этого в доме чиновника прошли обыски.